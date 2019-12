Niña rayó con una piedra 10 autos de lujo y sus papás lo pagaron muy caro

En una concesionaria de la marca Audi en China, una traviesa niña de tres años rayó la pintura de 10 autos nuevos de paquete premunida con una piedra, mientras sus papás no la miraban.

Para peor: los progenitores ni siquiera iban a comprar ni a vitrinear, sino que acompañaban a un amigo a la tienda en un hecho ocurrido el 24 de noviembre, en la ciudad de Guilin.

Cuando se dieron cuenta que la niña había "dibujado" en las carrocerías ya era tarde: entre los modelos dañados había un Audi Q8, cuyo precio en la versión básica comienza en 68.200 dólares en EE.UU., unos 51 millones de pesos chilenos.

La concesionaria exigió al padre de menor, de apellido Zhao el pago de 200.000 yuanes (más de 21 millones de pesos chilenos), según informa Sinchew. Sin embargo, llegaron a un acuerdo y sólo pagaron 70 mil, unos 7,5 millones de pesos.

De todas maneras, el monto puede seguir subiendo. Los padres afirmaron en el juzgado que aprendieron la lección y estarán más atentos cuando salgan con la pequeña "artista".

Las muestras:

3yo Uses Stone to Scratch 10 Audi Cars in Showroom While Parents Not Paying Attention https://t.co/15vdTqOCWw