Niño con problemas para caminar fue sorprendido por unos trabajadores con hermoso gesto

La familia de Logan Moore, un niño de dos años con dificultades musculares, se llevó una tremenda sorpresa cuando ingresó a una tienda de ferretería y salió con un inesperado regalo en Georgia, EE.UU.

El menor tiene hipotonía, un síndrome que afecta sus músculos y le dificulta mucho caminar. Por ello, sus papás pretendían comprarle un andador, pero no podían acceder a uno y no estaban seguros si su seguro de salud lo cubriría.

Christian y Justin Moore acudieron a tutoriales de Youtube, en los que había una solución sencilla con tubos de PVC.

"Fuimos con la lista (de materiales) a Home Depot para ver si tenían todo lo necesario" dijo a CNN su madre Christian.

En el lugar le preguntaron a un trabajador por los materiales y apareció el encargado de la tienda, acompañado de otro empleado. Entre los tres trabajadores reunieron los materiales y se pusieron a armar el andador ahí mismo.

Para mayor sorpresa, le dijeron a la familia que no les cobrarían un solo peso.

"Nos dijeron que fuéramos por un helado y volvieramos en una hora", detalló Moore.

Al regresar, tenían todo listo e incluso con el nombre de Logan.

"No podía creer que estuvieran dispuestos a hacer eso. Tuve que esforzarme para no llorar porque no ha sido fácil para mi hijo. Le ha costado mucho hacer cosas que son fáciles para la mayoría de los niños de su edad", dijo la emocionada mamá.

Uno de los trabajadores involucrados contó la historia en Facebook y dijo que "todos estaban llorando al ver a Logan caminar por el lugar con una sonrisa gigante".