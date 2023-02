"No podía levantarme": Mujer asegura que quedó en silla de ruedas por usar mucho el celular

Una mujer asegura que desarrolló un vértigo digital que la dejó en silla de ruedas, tras pasar alrededor de 14 horas diarias en su celular.

Se trata de la influencer Fenella Fox, quien comenzó a tener dolores de cabeza y cuello que se fueron intensificando gradualmente junto con náuseas.

"Comencé a marearme un día, sentí que realmente no podía caminar correctamente. Me sentí muy mal, mareada y distorsionada", aseguró la mujer de 29 años a The Mirror, "Me enfermé tanto que no pude levantarme, no pude ducharme, ni cocinar. Terminé necesitando una silla de ruedas para llegar a casa y mis padres tuvieron que cuidarme. Estuve enfermo durante unos seis meses".

Si bien los médicos no pudieron diagnosticar su condición, Fox decidió abandonar su celular luego que reconoció sus síntomas en un artículo sobre el vértigo digital que encontró su padre.

"Apagué mi teléfono y lo arrojé a la parte posterior del armario, entonces pude caminar de nuevo", comentó la joven que aprendió a utilizar su celular en periodos cortos de tiempo para evitar que le vuelvan lo síntomas. "Ahora sé que la respuesta es levantarse y caminar, apagar el teléfono, o tirarlo e intentar reajustar tu mente", concluyó.