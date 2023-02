"No se cuida la silla": Se sentó encima de otra mujer en una micro y tuvo que intervenir la policía

A través de redes sociales se viralizó una particular pelea en la que una pasajera de una micro de Colombia se sentó encima de las piernas de una joven porque, según aseguró, ésta quería quitarle el asiento.

En el video compartido a TikTok se puede ver cómo la joven se queja del dolor y le pide entre lágrimas a la mujer que se quite de encima, ante lo cual ella le asegura que la silla estaba vacía cuando se subió a la micro pero que fue la joven quien no la dejó sentarse.

Pasado varios minutos la policía se vio obligada a intervenir en la situación, y le pidió tanto a las mujeres involucradas como a la amiga de la joven que se bajaran de la micro.

"Señorita, yo me subí primero, ella se abrió de piernas para cuidarle la silla a su amiga, yo le dije qué pena contigo, pero acá no se cuida silla y ella se corrió por debajo de mío cuando me fui a sentar", le aseguró la mujer a las autoridades, mientras los demás pasajeros las comenzaron a abuchear para que se bajaran del transporte.