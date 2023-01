“Nuggets para la cena”: Cocinó a su gallo mascota porque atacó a su hija y causó indignación en redes

Una mujer causó indignación en redes sociales tras dar a conocer que mató y cocinó a su gallo de mascota luego que éste arañó a su hija pequeña.

A través de su cuenta de Facebook, Magan Schmidt la mujer compartió fotografías de la niña junto al ave y posteriormente comiendo nuggets hechas de su mascota.

"Bueno, finalmente sucedió. ¡¡Nuestro malvado gallo del patio trasero, HeiHei, atacó al bebé!! Tuvimos tanta suerte de que no hizo más daño del que hizo. ¡Media pulgada, y habría perdido un ojo!", escribió la mujer en una publicación que posteriormente eliminó, "¡Sin embargo, obtuvo lo que merecía! Mamá no juega cuando se trata de sus bebés. ¡Nuggets de HeiHei para la cena!".

La mujer fue duramente criticada por los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que su actuar fue cruel e innecesario, mientras que otros la culparon a ella del incidente al permitir que su hija jugara sin supervisión con el animal.

"No es gracioso", "¿Por qué dejarías que tu hijo jugara con él si sabías que era malo? Tú eres la culpable", "¿Por qué tener un gallo si no vas a vigilar a tu hija alrededor de él?", "¿Por qué no lo regalaste? Eres una persona y madre terrible, no deberías tener mascotas ni niños" y "Espero que la niña esté bien", son algunos de los comentarios de los internautas.

Captura de pantalla Facebook.