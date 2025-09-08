Paracaidista perdió su celular a más de 1.500 metros de altura y quedó intacto

Una increíble situación se volvió viral en redes sociales, cuando al paracaidistas español, Pau Ramis, se le cayó el celular desde unos 1.500 metros de altura y, contra todo pronóstico, resultó ileso.

El momento quedó registrado en un video donde se ve cómo el teléfono se desprende del paracaídas y comienza a descender.

Sin ánimo de quedarse de brazos cruzados, Ramis activó la aplicación de localización, y junto a un compañero logró rastrear el dispositivo hasta una zona rural sin edificaciones alrededor de las 20:01 horas.

"Está impecable, no me lo puedo creer", comentó el paracaidista al encontrar el celular que se encontraba sin ningún rasguño y funcionando a la perfección.

La situación generó dudas sobre un posible montaje, ya que parecía casi imposible que un celular sobreviviera a una caída desde tanta altura.

Sin embargo, un análisis físico compartido por un usuario en redes explicó lo ocurrido: la velocidad terminal del teléfono habría sido de 17,4 metros por segundo, equivalente a unos 36 julios de energía. Al caer sobre matorrales, el impacto se distribuyó de manera uniforme, reduciendo el riesgo de daño en la pantalla.

Según los cálculos, el resultado fue de apenas 0,0287 julios por centímetro cuadrado, muy por debajo de los 0,150 J/cm² necesarios para fracturar el cristal de un iPhone 13 Pro Max.

La conclusión es clara: El suceso se explica por la resistencia del dispositivo y la ubicación favorable de su caída, lo que lo convierte en un caso excepcional.