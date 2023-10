Pareja con 54 años de diferencia se conoció en un funeral y ahora tienen Onlyfans

Un matrimonio estadounidense ha llamado la atención durante varios años por la diferencia de 54 años que existe entre la mujer y su esposo, quien lo conoció en el funeral de su hijo y se enamoraron en una fiesta infantil más tarde.

Se trata de Gary Hardwick (26) y Almeda Hardwick (80), de Tennessee, Estados Unidos, quienes se casaron cuando Gary tenía 17 y ella 71. Desde ese día, han transcurrido nueve años y, ahora, el joven le dedicó un emotivo mensaje en Instagram por el cumpleaños número 80 de su cónyuge.

"Me haces el hombre más feliz"

"Feliz cumpleaños a la esposa más increíble del mundo. Hoy no es solo tu día, pero lo más importante es que hoy se trata de celebrar el nacimiento de una mujer tan maravillosa y verdadera con un corazón de oro. Soy el marido más afortunado por cada día que puedo despertarme a tu lado", comenzó la publicación con una foto de ella.

Y aseguró que "me haces el hombre más feliz todos los días y quiero hacerte siempre la mujer más feliz. Te mereces el mundo y hasta mi último aliento trabajaré duro para dártelo. Todos mis momentos más felices son lo que comparto contigo. Espero que tengas el mejor cumpleaños de todos y que disfrutes de todas tus sorpresas, mi amor".

"Eres verdaderamente el amor de mi vida y te amo con cada latido de mi corazón. Feliz cumpleaños Babydoll", concluyó su mensaje de amor.

Contenido en Onlyfans

Por otro lado, la pareja también pública contenido explícito en un Onlyfans que tienen en conjunto y poseen un TikTok, sin embargo, no ha estado exento de complicaciones: "Eliminamos parte de nuestros videos por ser denunciados como 'contenido sexual explícito'", señaló al Daily Mail.

Asimismo, Gary tampoco tiene problemas en referirse a la vida sexual que mantiene con su esposa tercera edad. "La primera vez que hicimos el amor fue en nuestra noche de bodas. Fue una experiencia increíble. Es una amante maravillosa", afirmó.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, porque la familia de Almeda no está muy contenta con su relación. La mujer relató que un hijo de ella no le habla desde que conoció a Gary, mientras que otro nieto la ha costado aceptar la relación.

"Para mí, cuando se juntaron por primera vez, fue un poco extraño. Pero quiero decir, vivimos en el siglo XXI y esas cosas realmente no deberían importar", dijo el nieto, Aaron Elliot.