Pasajera se confundió y abrió la puerta de emergencia en vez de la del baño

Siete horas de atraso por un error de una puerta. Eso fue lo que provocó una pasajera en un vuelo entre Reino Unido y Pakistán en el aeropuerto de Manchester, quien sintió ganas de ir al baño y se equivocó.

La mujer abrió la puerta de la salida de emergencia del avión, en un intento por llegar rápidamente al excusado mientras la aeronave seguía en tierra y estaba por despegar rumbo a Asia.

El vuelo 702 de Pakistan International Airlines (PIA) iba a Islamabad, Pakistán, pero sufrió un retraso de siete horas, según la aerolínea. El percance ocurrió el viernes, pero este lunes se conoció.

Eso no fue todo. Según informa CNN, unos 40 pasajeros tuvieron que salir del avión tras el incidente en el tobogán de salida. Afortunadamente, ningún pasajero corrió peligro y el único problema fue la demora en partir.

A woman passenger on PIA plane at Manchester airport mistakenly opened the emergency exit door thinking it was the toilet - to make matters worse the evacuation chute also deployed though it shouldn't have - the flight which was about to depart was delayed by 7 hours pic.twitter.com/toPyho3buZ