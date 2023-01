“Pedía auxilio”: Novio asegura que se está casando obligado en plena ceremonia y se hace viral

Un novio se viralizó en redes sociales tras asegurarle al sacerdote que se estaba casando de forma obligada en plena ceremonia de su matrimonio.

La situación se dio a conocer a través de un video de TikTok en el que el sacerdote le pregunta a los novios si deseaban casarse "sin ser obligados, libre y voluntariamente", ante lo cual y el hombre le contestó que no.

"¿Estás viniendo obligado a casarte?", le preguntó entonces el párroco y el novio le dijo que sí, por lo que el sacerdote le aseguró que "no hay matrimonio si vienes obligado, aquí lo vamos a terminar".

Al ver que el novio soltó una risa nerviosa, el párroco se tomó la situación con humor y le hizo la misma pregunta en varios idiomas, hasta que el hombre finalmente le indicó que sí deseaba contraer matrimonio de forma voluntaria.

Como era de esperarse el video se viralizó en redes sociales, donde los usuarios aseguraron que el novio intentaba pedir ayuda indirectamente. "Él pedía auxilio y el padre no entendió", "Pudo salvarlo, pero el padre no lo ayudó", "Está nervioso. Pobre, no sabe que responder" y "Al final hasta a mí me confundió el padre", son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.