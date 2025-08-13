"Peleó por Chile": Niño disertó de Boric en vez de Arturo Prat y tuvo especial respuesta

Un niño de seis años se volvió viral luego que cambió el tema de su disertación escolar, que había preparado junto a madre, para hablar del Presidente Gabriel Boric.

El momento fue dado a conocer por la madre del niño a través de TikTok, quien relató que durante más de una semana ensayaron una presentación sobre Arturo Prat. Sin embargo, su hijo Aris decidió cambiar de rumbo frente a toda la clase.

"Él desde un comienzo me dijo que quería de Gabriel Boric y yo le dije que no. Estuve revisando esto, en observaciones dice 'menciona que su disertación es del Presidente Gabriel Boric y que él peleó por Chile, pero el papelógrafo es de Arturo Prat'", comentó la mujer entre risas.

Pese a que el resultado fue una nota 4,8, su profesora destacó que el pequeño perdió el miedo a hablar en público.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales e incluso llegó hasta el propio Mandatario, quien días más tarde le envió un video a Aris.

"Hola Aris, ¿cómo estás? Aquí Gabriel Boric, mira, supe de tu disertación, de tu mamá, te quiero mandar un abrazo gigante, gigante, gigante. Decirte que estoy orgulloso que hayas disertado de mí, que no entiendo por qué te pusieron esa nota, pero que no importa, porque aprendiste y ahora estamos en contacto", le dice el presidente.

El Mandatario continuó diciendo que "quería mandarte este saludo, un abrazo grande Aris, que te vaya muy bien. Sigue jugando a la pelota, entiendo que te gusta el fútbol como le gustaba a tu papá, te mando un abrazo grande, chau, chau".

La mujer agradeció el saludo del Presidente, especialmente porque mencionó al padre del niño, que falleció hace tan solo unos meses. "Es un gesto muy especial que se haya comunicado conmigo para llegar a mi pequeño", concluyó.

Escuche : sigue jugando a la pelota como le gustaba a tu papá y se me apretó el pecho y comencé a llorar … se que esas palabras le llegaran profundamente a mi hijo y le dará fuerzas para seguir haciendo el deporte que tanto ama el .. como amaba jugar su papá 💙 gracias a la compañera y madre de su hija violeta por hacer esto posible 🌸🩷