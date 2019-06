"Pensé que me estaba echando gel, hija de…": Hombre fue engañado por peluquera y se viralizó

Una cosmetóloga de origen latino de Kansas, EE.UU. volvió viral la reacción de su papá cuando lo engañó y tiñó su cabello color morado.

"Pensé que me estaba echando gel, hija de...", reclamó el hombre sacando carcajadas en redes sociales y más de 90 mil retuits con el video.

Hahaha got em pretty good this time😂😂😂

He thought it was gel but it was actually purple hair color😂😭😂😭 pic.twitter.com/lO1fzS35Ir — G I S E L L E (@_giselle_00) 12 de junio de 2019

Su "spanglish" cautivó a los usuarios de redes sociales que no pararon de reír y hacer memes.

The 'no mames mudafuckerr' took me out 😂😂😂 — angie (@angies0908) 12 de junio de 2019

La joven responsable del viral contó que suele hacerle bromas a su padre, quien es su mejor amigo.