Planificadora de bodas estafó a novios y los invitados tuvieron que arreglar todo

El caso de una mujer se viralizó en redes sociales luego de asegurar que el día de su matrimonio fue arruinado por su planeadora de bodas, quien los estafó tras no contratar los servicios acordados y no presentarse en el evento.

A través de su cuenta de Twitter, la novia explicó que junto a su esposo quisieron contratar a un profesional para que les organizara su boda durante un año y medio para asegurarse que todo resultara perfecto, por lo que en octubre de 2021 firmaron un contrato con la wedding planner, Tania Ojeda.

"Abro hilo de cómo mi boda se convirtió en una pesadilla gracias al fraude que nos hizo nuestra wedding planner", escribió la enfurecida novia en la red social, donde aseguró que "el día 10 de diciembre (día que se celebraría nuestra boda) Tania jamás llegó. Eran las 16:40 horas y no había montado nada, ni había flores, ni mobiliario. Mi boda supuestamente empezaría 16:30 horas".

La mujer compartió pantallazos de conversaciones que mantuvo con la planeadora de bodas junto con el contrato que firmó, y aseguró que justo un mes antes de su matrimonio le depositaron el monto total acordado más un pago adicional para cubrir algunos servicios extras.

Finalmente fueron los familiares y amigos de los novios quienes debieron organizar el evento a último minuto, mientras que los afectados interpusieron una demanda contra la mujer, quien al parecer tenía planeado huir del país.

Llegaron solo 6 meseros para 160 personas porque TANIA OJEDA no pagó tampoco su servicio.

Mi ceremonia empezó tarde porque no había luz ya que TAMPOCO pagó el uso del jardín.

No había loza ni vasos ni nada donde pudiéramos tomar o comer. pic.twitter.com/eB9FufbwHv