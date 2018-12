Policía advierte que clausurará polémica isla del sexo a la que un chileno ganó un pasaje

Un joven chileno de 16 años se hizo conocido en el mundo tras ganar un concurso para viajar gratis y con todos los gastos pagados a una polémica fiesta en la que perdería su virginidad. Pero su sueño podría verse truncado.

La controversial "isla del sexo" ofrecía a sus clientes la oportunidad de estar todo un fin de semana con un centenar de prostitutas, mientras consumían drogas y celebraban en una isla privada del Caribe.

La fiesta comenzaría este viernes, pero la policía de Trinidad y Tobago advirtió que planea clausurar las actividades.

Las autoridades locales están investigando la ubicación y a los organizadores, que ya tuvieron problemas en una edición pasada de la "isla del sexo" en Colombia.

Según Mirror, los participantes podrían ser deportados apenas aterricen en el aeropuerto internacional Piarco.

3 Tickets Left "Last Chance" from Sex Island on Vimeo.

"Antes que el primer porro sea prendido, antes del primer baile en las piernas de un hombre, (la fiesta) nunca ocurrirá", afirmó el comisionado de la policía Gary Griffith en una radio local.

La compañía Good Girls Co. había asegurado que todo lo que hacen en la desconocida isla está dentro de la legalidad, aunque la policía local cree lo contrario, pues la prostitución y el consumo de drogas es ilegal en ese país.

CONGRATULATIONS! BRIAN💥 Second chance to Win 😎🤑 All orders before December 12th⚡️ are automatically entered to Win an all expenses Paid Trip to #sexisland



Enter the page and participate https://t.co/xTJulwo7nL



#sexislandco #sexisland #sexisland2018 pic.twitter.com/nCNtJXwbGN