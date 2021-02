Preparación de "siúticos" completos en TikTok hizo hervir las redes sociales

"Hoy día fui a la casa de la Sofía y estábamos muertos de hambre, así que decidimos preparar hot dogs": De esa forma parte el video de una tiktoker que se volvió viral y provocó cientos de críticas, además de risas.

"Hablemos de lo que es ser siútico", señaló una usuaria de Twitter al describir el registro, tanto por el relato de su autora como por los ingredientes y la forma en que hicieron los completos.

Pese a que cientos de usuarios se burlaron de las imágenes por su diferencia con las preparaciones tradicionales de completos en Chile, también están quienes defienden a la joven, pues explicó al principio que no tenían muchos ingredientes en la casa.

La misma tiktoker respondió a los comentarios y explicó que sí come "tocomple con tomates" y sólo le echaron cebolla con sus amigos porque no tenían más verduras.

JAJJAJAJAJAJAJA me subieron hasta a twitter 🤣🤣🤣🤣🤣 pd: no tiene tomate porque en la casa de la sofia no quedaban jejejeje pero si comemos TOCOMPLE con tomates, gracias 😅

Eso no es un martini. No estamos entendiendo la gravedad de la situación

Si no es un vaso de bebida con hielo, cerveza helada, o cafe/te, aparte de mínimo 2 completos para cada uno... Para mi no sirve.

Fue lo primero que pensé, yo he botado sartenes o pailas con un par de rayones, el teflón es tóxico y no soy millonaria, ni cuica. Me daría asco cocinar ahí, mi TOC no lo resistiria.