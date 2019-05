Profesor troleó a sus alumnos con prueba de matemáticas con "alternativas"

Un maestro mexicano de matemáticas les prometió a sus alumnos una prueba final con alternativas, de esas que anhelan los estudiantes que dejan en manos de la fortuna buena parte de su futuro académico.

El profesor Ángel León no los engañó, pero vaya que los defraudó en las siempre difíciles ecuaciones diferenciales.

"El profe nos dijo que el examen sería de opción múltiple. Pues no nos mintió :(", comentó el desafortunado Brian Villegas, quien "denunció" al docente que los hizo creer que la prueba era pan comido.

El asunto es que las primeras dos alternativas no solo no eran matemáticas, sino que aludían a momentos clásicos de la cultura pop como Tony Stark y Pony Salvaje. El troleo del docente se viralizó en Twitter, con más de 5.500 Me gusta.

La prueba:

El profe nos dijo que el examen sería de opción múltiple. Pues no nos mintió :( pic.twitter.com/glY9pjPY6x — Brian Villegas (@Villegod1) 21 de mayo de 2019

Las respuestas del profe: