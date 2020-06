Protagonista del viral de "la Mojojojo" reapareció: "Estamos encerradas todas, todas"

María Elena Garay, la protagonista de uno de los virales chilenos más populares en la web, otra vez causó furor en redes sociales, aunque en esta ocasión no fue hablando de "las Calilas", "la Mojo jojo" y "la Maiga".

"Estamos encerradas todas, todas, todas juntas. Acá no tenemos cuarentena, así que nos tenemos que cuidar en nuestras casas", dijo sobre la pandemia al diario La Cuarta, luego que se viralizaran imágenes actuales suyas en Twitter.

Un trabajador de Chilquinta, Víctor Acuña, fue a revisar el estado de la luz en su casa en San Felipe, la reconoció y le pidió tomarse unas fotos, que alcanzaron a miles de usuarios.

Trabajando y me encuentro con esta celebridad 👍🏻👌🏻😜#LaMojojojo pic.twitter.com/cFGy8EbkOA — Ex VDelSaco 🤷🏻‍♂️ (@ElVictorPo) June 15, 2020

Ahora, Garay sólo pide que todos se cuiden y cumplan las cuarentenas, aunque reconoce: "Estoy sin trabajo, el virus no permite que salga. Actualmente vendo detergente, pero no he podido salir".

"Si uno se ama debe cuidarse, no hay que salir. Estar en cuarentena es fome, pero hay que hacer un esfuerzo", señaló.

Sobre la fama, dijo que le "causa alegría y me siento bien, porque soy conocida por todos". Incluso el conductor Francisco Saavedra fue uno de los que más gozó en redes sociales con su reaparición.