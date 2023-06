Recibió un depósito de $40 millones por error, y aprovechó de comprarse un auto y dos casas: "Tuve suerte"

Una influencer de Estados Unidos recibió una transferencia de 50 mil dólares a su cuenta bancaria por error, es decir, cerca de 40 millones de pesos chilenos, y aprovechó de quedarse con el dinero para comprar dos casas y un auto.

A través de TikTok la coach de estilo de vida y negocios en Las Vegas, Aprille Franks, aseguró que no esperaba recibir ningún depósito, por lo que asumió que se trataba de un error, e inmediatamente contactó a algunos amigos y familiares para saber si la transferencia venía accidentalmente de parte de ellos.

Sin embargo, tras asegurarse que no se trataba de ninguno de ellos y luego que el banco le aseguró que la transacción era legítima, la joven decidió esperar 30 días por si alguien reclamaba el dinero, y posteriormente decidió buscar asesoría legal para quedarse con el dinero sin enfrentar posibles problemas legales.

Fue así como pasados los días, la mujer decidió gastar el dinero en dos casas, un auto y otros gastos personales. Sin embargo, a los meses después la contactó un abogado para pedirle el reembolso del dinero a nombre del banco, pero Franks se defendió al asegurar que había informado del error al banco, y que fue éste el que no había seguido sus políticas al no iniciar una investigación en los 10 días posteriores al depósito.

"Cuando me llamaron, la razón por la que no enviaron a la policía fue porque no era un acto criminal. Fue solo un error de aficionado en el banco, como si quienquiera que estuviera a cargo de eso, no lo hubiese hecho bien. No infringí la ley y sí, tuve suerte. Bien por mí. Así ha sido mi vida. Bastante afortunada", concluyó la mujer.