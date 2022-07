Se grabó en TikTok diciendo que tenía "el trabajo más fácil" y lo echaron

Ollie Tutt, un joven de 19 años del Reino Unido, se hizo viral en TikTok al contar sobre las maravillas de su trabajo. Sin embargo, el video -grabado en horario laboral- ganó tanta popularidad que terminaron despidiéndolo de su empleo.

El muchacho hacía despachos a domicilio para la cadena de supermercados británica Sainsbury's: "Si quieres un empleo fácil, haz estos repartos. Es posiblemente el trabajo más fácil que tuve, el mejor pagado y me cuidan, de hecho", señaló en un clip.

Según contó, ganaba cerca de 15 mil pesos por hora, sin esforzarse ni preocuparse demasiado.

"Estoy sentado la mayor parte del tiempo. No hago mucho, solo me siento al lado de la carretera esperando hacer estos pedidos. Como, bebo y fumo entre medio", reveló.

Además, explicó que "todos los clientes son jodidamente encantadores y no he vivido ninguna situación en la que se hayan comportado como unos imbéciles. Es el mejor trabajo".

El video fue visto por su jefe, quien notó que su comportamiento no era el adecuado. "Rompí las políticas de la empresa y dijeron que no me había importado mucho la situación", señaló Tutt al explicar su despido.

Recientemente, el joven encontró un nuevo trabajo y siguió grabándose en TikTok, aunque esta vez no contó muchos detalles "para que no me echen de nuevo".