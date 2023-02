"Sentí presión": Joven quedó con las llaves del auto insertadas en su rostro tras inusual accidente

Una joven de Canadá terminó con las llaves de su auto insertadas en su rostro, luego que una amiga se las arrojó para que pudiesen ir a comer a un McDonald's.

A través de un video de TikTok, Renée Lariviere explicó que cuando intentó agarrar la llave en el aire, golpeó accidentalmente la punta de ésta hacia su cara, lo que causó que el metal perforara su piel.

"Sentí una presión, pero como si me hubieran golpeado [con las llaves] en la cara, como si me hubiera perdido la captura. Fue entonces cuando mi amiga me miró y dijo: 'Oh, Dios mío, no te muevas', y comenzó a entrar en pánico", aseguró la joven.

Una vez en el hospital los rayos X revelaron que la llave se había insertado 38 centímetros aproximadamente en su cavidad nasal y directamente debajo de su ojo, por lo que aseguró que "mi preocupación era '¿seré capaz de ver?'".

Sin embargo, los doctores pudieron remover el objeto de su rostro con éxito e incluso sin dejar ninguna cicatriz. "Mirándolo ahora, creo que no hay forma de que eso suceda. Definitivamente creo que la gente debería tener más cuidado. Los accidentes casuales ocurren todo el tiempo, y creo que no nos damos cuenta de eso", concluyó Lariviere.