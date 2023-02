"Si no les gusta, busquen otro colegio": Directora causa polémica al prohibir celulares, pelo largo y pololeos

Una directora de un colegio de Colombia causó polémica tras dar un discurso en el que prohibió el uso de celulares, los cabellos teñidos o largos, entre otras cosas.

La situación fue dada a conocer a través de un video publicado en Twitter, donde se puede ver cómo la autoridad del colegio Misael Pastrana Borrero de Rivera, anuncia la larga lista de prohibiciones ante la mirada de los alumnos y sus padres.

"No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con cachucha (gorro), con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores, ni con piercings. La institución no responde por esos estudiantes", se le puede escuchar decir la mujer.

Posteriormente la directora enfatizó el nuevo reglamento a los padres, y aseguró que "el estudiante que no acepta, pues la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero simplemente no le sirve; no matricule, no obligue a su hijo. Si su hijo no se quiso cortar el pelo, simplemente hoy retírelo de la institución, la institución no le sirve, lléveselo para cualquier otra institución".

El registro causó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales, ya que algunos apoyaron las medidas implementadas, mientras que otros aseguraron que éstas vulneran los derechos de los estudiantes. "Poca diferencia entre un colegio y una cárcel", "Excelente, hay que tener disciplina" y "Si no les gusta, busquen otro colegio", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.