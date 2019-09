Soñó que le querían robar su anillo de compromiso y se lo tragó para esconderlo

Una mujer se volvió viral el fin de semana por una desafortunada situación: se tragó su anillo de compromiso y pensó que todo había sido un sueño.

La estadounidense Jenna Evans contó su historia en Facebook, donde más de 60 mil usuarios la compartieron y hasta ahora acumula 37 mil comentarios, entre bromas y preocupación.

"Estaba soñando que estaba con Bobby (el novio) en un tren de alta velocidad y había hombres malos. Él me dijo que me tragara el anillo para protegerlo. Así que me lo quité y lo tomé con un vaso de agua", relató la mujer.

Según Evans, quien tiene antecedentes de sonambulismo, "cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo pensé que era solo un sueño, así que volví a dormir".

Pero a la mañana siguiente no encontraba el anillo. Después de buscar por todos lados tuvo que avisarle a su prometido. Se rieron de la situación, pero luego se preocuparon.

La pareja fue al hospital y después que las radiografías confirmaran que el anillo estaba en su estómago le hicieron una endoscopia para extraerlo, lo que Jenna agradeció pues no quería expulsarlo "de forma natural".