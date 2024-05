Tierna niña dejó a su perrito en una guardería y llevó detalladas instrucciones

Una niña enterneció a redes sociales luego que fue a dejar a su perrito a una guardería de animales, y llevó instrucciones con dibujos para que tuvieran un especial cuidado de su mascota.

Fue el dueño de la guardería, Sebastián Salinardi, quien dio a conocer la situación en redes sociales, donde aseguró que "estas cosas para mí valen más que cualquier título, riqueza que pueda tener. Debemos aprender tanto de los niños".

Al comenzar la carta, la pequeña quiso aclarar que escribió el instructivo para ser precavida, y no porque desconfiaba del dueño del lugar.

"No le gusta el frío" y "si mueve la cola y te mira fijo, es que quiere ir a mear", fueron parte de las instrucciones que la niña elaboró con diferentes dibujos de su perrito.

Salinardi aseguró que posteriormente agradeció a la pequeña por sus tips y consejos, los cuales los enmarcó y colgó en su hogar.

Hoy una nena me trajo su perrito a la Guardería y me dejó una cartita con tips y dibujos para su cuidado que comenzaba

Señor Sebastián(A la vuelta): Instrucciones (no porque no le tenga confianza).

Estás cosas para mí valen más que cualquier título, riqueza que pueda tener. pic.twitter.com/CqZoHbcb0C