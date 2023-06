TikToker se aburrió de ser mantenida por sus papás y se abrió un OnlyFans: Contó cuánto gana

Florencia es una joven argentina que contó por qué decidió vender contenido erótico en la plataforma OnlyFans, debido a que sus padres no le permitían trabajar mientras estudiaba en la universidad.

La estudiante de Turismo contó los detalles de su historia mediante TikTok. "Me daba un poco de 'paja' pedirle plata a mi papá para comprar puchos. Dije '¿qué hago?' Necesito empezar a conseguir plata", relató.

"Un día tuve la maravillosa idea, porque a mí me encanta sacarme fotos (desnuda) ¿Por qué no las empiezo a cobrar, ya que las estoy dando gratis prácticamente?", se preguntó.

Ahora, asegura que con ese dinero solventa sus gastos sola y, pese a que a sus papás "primero no les gustó, soy adulta y tomo mis propias decisiones".

Florencia afirmó que gana aproximadamente 600 dólares al mes, unos 470 mil pesos chilenos. Dicha cifra es relativa, pues contó que una vez en 2021 ganó cerca de 100 mil pesos chilenos en una sola noche.

Su historia se viralizó pero también despertó comentarios negativos, de usuarios de TikTok que la acusaron de estarse "vendiendo como un producto".

"Ay no, qué horror lo normalizado que está la hipersexualización y el vender contenido como si las mujeres fueran un producto y no personas", dijo una usuaria, a lo que Florencia respondió "yo no me siento menos persona por esto".

"Soy una persona común y corriente, solo que mi trabajo es menos convencional", agregó.

Sobre la hipersexualización reflexionó que "eso pasa en cualquier trabajo, en cualquier ambiente, por la sociedad machista en la que se vive (...) Yo soy muy segura de mí misma, si la gente piensa o cree que yo me siento un producto no es mi problema. Yo no lo veo así".