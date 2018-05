Trató de burlarse de un marino llamándolo "Popeye" y el joven respondió con duro mensaje

El intento de un usuario de redes sociales por burlarse de un marino que viajaba en el transporte público y la dura respuesta del aludido se viralizaron en Argentina.

"Cuando viajas con Popeye el marino", escribió el usuario que tomó las fotos al sujeto y las publicó en Facebook. Pero la imagen no le causó ninguna gracia al uniformado.

Mediante un duro, pero emotivo mensaje, el hombre se defendió ante las burlas y la respuesta se volvió viral.

"Popeye la viene peleando hace un año y medio para tener ese uniforme", escribió el sujeto aludido, quien acusó "falta de educación" y aseguró que vio al hombre tomarle las fotos.

La respuesta:

"Ahí va otro bobo queriendo mofarse de mí. Yo lo vi sacando fotitos pensando que no me di cuenta. Lo que pasa que no todos estamos hechos para quedarnos de lunes a lunes en una esquina vagando, el se cree que el gil soy yo. Popeye la viene peleando hace un año y medio para tener ese uniforme. Yo me crié en el campo, pateando con mis amigos, pero elegí esta vocación. Te crees machito por una red social, pero la vida da vueltas inesperadas. Yo me río de ti, de tu falta de educación, pobres tus viejos, tener por hijo a un tipo tan descerebrado. Yo a los míos los vi llorar de orgullo cuando me dieron ese uniforme. Dios te bendiga".