Turista argentina lanzó dura crítica a Chile durante visita al país: “Sumamente clasista”

Una argentina que se dedica a viajar por el mundo, criticó duramente el sistema chileno tras estar de visita en el país desde hace más de dos semanas.

Se trata de Florencia Moncalvillo, quien a través de sus redes sociales publicó un largo texto en el que reflexionaba sobre su impresión al conocer parte de la realidad cotidiana del país, más allá del ámbito turístico.

"Lejos de ver el mundo con ojos de turista y verlos con los de Flor, me topé con un Santiago que ipfff!, si me habrá sorprendido. Me encontré con dos realidades impensadas para mí", comenzó la influencer, "Por un lado, la ciudad más cara que pisé en mi vida. Por el otro, un Estado sumamente clasista en el que unos pocos la tienen toda. Y no hablo solo de plata, sino de las oportunidades".

La mujer aseguró que en el país "Todo gira en torno al dinero. Todo acá gira en torno a si sos cuico o flaite (clase media para abajo", y que esas diferencias inciden en el acceso a la salud, educación y estilo de vida en general.

"Está muy marcado. MUY", concluyó la turista que aprovechó la oportunidad para pedir ayuda para su primer amigo chileno, un hombre en situación de calle que necesita recibir tratamiento contra las adicciones.