Turista reveló detalles de cómo fue el fin de semana en la infame isla del sexo

Un chileno virgen de 16 años ganó un pasaje gratuito a una polémica fiesta donde habría drogas y sexo ilimitado, en la llamada "isla del sexo" en el Caribe.

Los festejos ocurrieron este fin de semana y uno de sus participantes, un dentista casado de Nueva York, contó a The Sun todos los detalles de lo que ocurrió allí.

Según su relato, pagó cerca de 4 millones de pesos para participar del evento, que comenzó al abordar un yate en Trinidad y Tobago, para llegar dos horas después a un resort privado.

"Las chicas estaban esperándonos en el yate. Yo me escabullí rápido y elegí a las dos más bonitas, que serían mis acompañantes por los cuatro días", contó, agregando que de inmediato se fueron a una habitación.

