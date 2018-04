Una profesora y su hija fueron estranguladas, acuchilladas y quemadas en su propia casa

Graciela Cifuentes, fotógrafa y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue acuchillada, estrangulada y calcinada en su propio hogar junto a su hija de 22 años, Sol Vargas, quien estudiaba Arquitectura.

Los cuerpos de ambas fueron encontrados completamente quemados en un misterioso crimen que conmociona a todo México y tiene a la Procaduría General siguiendo tres líneas de investigación.

"Al principio pensamos que era un incendio, pero después los peritos forenses nos dijeron que fueron atacadas, que fueron muy lastimadas, y después quemadas", dijo Benjamín, esposo y padre de las víctimas, a Televisa.

Las hipótesis apuntan como posibles culpables a un hombre que trabajaba en la reconstrucción del hogar de Cifuentes, que se derrumbó en el terremoto del pasado 19 de septiembre; otra línea pone como sospechoso a un ex novio de Sol, quien no ha podido ser localizado desde el día del doble homicidio; y también se sospecha de una ex pareja de la madre, de acuerdo con lo informado por Univisión.

Cleila María, hermana de Graciela y tía de Sol, publicó un video en redes sociales relatando cómo ocurrió todo. Según el registro, la noche del 15 de marzo "unos cobardes asesinos" entraron al hogar y ambas mujeres "fueron acuchilladas innumerables veces, estranguladas y quemadas. (Sol) Fue violada y asesinada".

De acuerdo con la agencia EFE, las autoridades investigan el caso como un eventual femicidio y creen que la persona que las agredió también prendió fuego al lugar para después escapar en el automóvil de una de las víctimas.

La Fiscalía delegó el doble homicidio a un equipo de trabajo especializado en femicidios y precisó que "se mantienen abiertas todas las líneas de investigación para identificar, localizar y aprehender al o los responsables".