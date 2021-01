Vecinos pagan arriendo de penthouse en Nueva York a trabajadora del aseo suspendida por pandemia

El registro de la sorpresa a una trabajadora de aseo de Nueva York se hizo viral en Twitter. La protagonista del video es Rosa, trabajadora de limpieza muy querida en su edificio donde trabajaba hace 20 años fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19.

Los vecinos contaron a Unilad que pese a la suspensión, Rosa "todavía venía a trabajar todos los días con una gran sonrisa en el rostro". Por ello, dedicieron darle una sorpresa: le arrendaron por dos años un penthouse en el inmueble.

Al principio del registro, se puede ver que Rosa cree que debe limpiar ese departamento y que piensa que es del vecino que se lo está mostrando. De hecho, ella hace comentarios sobre lo perfecta que es la cocina o sobre que debería poner un telescopio en la terraza.

Es al final del video cuando se revela la verdad: "Tengo aquí un contrato de arrendamiento por dos años que algunos de tus fanáticos pagaron juntos. Ellos se están ocupando de eso, lo único que tienes que hacer es firmar y tomar las llaves y este departamento es tuyo los próximos dos años".

En ese momento, Rosa rompió en lágrimas:

This hard working and loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived in the building where she worked-- She's given a 2 year lease.



Humanity ❤️ pic.twitter.com/u0uA0z6tly