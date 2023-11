Viajó a México para estiramiento de piel, pero despertó con aumento de senos y glúteos levantados

Una estadounidense de 65 años viajó a México para someterse a una cirugía de estiramiento de piel, pero cuando despertó se dio cuenta que le habían puesto implantes mamarios y hecho un levantamiento de glúteos.

Según dio a conocer FOXNEWS, Kimberly McCormick había asistido al mismo recinto en Tijuana hace seis años para someterse a una la cirugía bariátrica, por lo que quiso volver para que le quitaran alrededor de 228 centímetros de exceso de piel.

Pese a que la intervención quirúrgica puede llegar a costar cerca de 30 millones de pesos menos en México que en Estados Unidos, la mujer finalmente quedó con una deuda de más de 60 millones de pesos por procedimientos que nunca quiso.

"Cuando me desperté me dolía mucho el pecho y comencé a llorar", dijo la mujer que tras preguntar por qué le habían puesto implantes no deseados, le aseguraron que ella misma se lo había pedido al médico. "Ella dijo: 'Le dijiste que querías una copa C completa', y yo dije: 'No, nunca diría eso, nunca'".

La mujer aseguró que cuando su hija intentó intervenir, fue agredida y amenazada con ametralladoras por hombres uniformados que decían ser miembros de la policía. Posteriormente, un representante del hospital le advirtió que si no pagaba, sería encarcelada en una prisión local.

La familia McCormick abrieron una página de GoFundMe, para ayudarle a financiar las facturas médicas, mientras ella es atendida por otros médicos en Estados Unidos para tratar los daños que dejó la indeseada intervención.