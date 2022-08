"Vuelos sólo para adultos": Mujer causa polémica tras quejarse de niño que lloró por tres horas en un avión

Una bloguera de viajes causó polémica en redes sociales tras publicar un video en el que se quejó de un niño que no paró de llorar y patear su asiento durante el vuelo en el que se encontraba.

A través de TikTok, Morgan Romero explicó que el pequeño se había sentado atrás de ella, por lo que pudo escuchar su llanto y sentir las patadas que le dio a su asiento durante las tres horas que duró el vuelo, pese a que tenía puestos audífonos con cancelación de ruido.

"¿Por qué no existe una cosa como los vuelos sólo para adultos? Pagaría demasiado dinero", escribió la mujer, "El niño tenía más de 5 años, y se sentaron directamente detrás de mí mientras pateaba mi silla y la madre dormía".

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma, quienes criticaron a la mujer con sarcasmo por no ser empática ni tolerante con el pequeño, mientras que otros la defendieron, e inlcuso criticaron a los propios padres por no enseñar con antelación a sus hijos.

"Como padre estoy 100% de acuerdo. Me encantaría estar en un avión y no recibir miradas feas de personas enojadas a las que no les gustan los niños", "Es cuestión de prepararse, comprar detalles para entretener, y educarlos", y "Es normal molestarse ¡Toda persona cuerda quiere esto!" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

