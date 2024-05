De mensajes a desnudos: Nueva actualización en iPhone hizo reaparecer fotos borradas

Tras la actualización del sistema operativo móvil de Apple, diversos usuarios de iPhone reporaton la reaparición de fotografías y videos que habían sido eliminados de sus dispositivos.

Se trata de la versión 17.5 de iOS, estrenada el pasado lunes 13 de mayo, que según dio a conocer el portal especializado, The Verge, tendría un error en el que algunas fotos antiguas aparecen en el álbum Recientes, de las cuales muchas se creía que habían dejado de existir hace años.

Cabe destacar que iOS ofrece a los usuarios la opción de restaurar fotos hasta un máximo de 30 días después de haber sido eliminadas, o de lo contrario se supone que se eliminan de forma permanente.

A través de redes sociales como Reddit y X, diversos internautas aseguraron verse afectados con la situación, debido a que reaparecieron sus propias fotos -incluso algunas desnudos- en dispositivos que posteriormente vendieron a otras personas.

Sin embargo, puede que el error no afecte exclusivamente a las fotografías, ya que una persona aseguró en X que algunos de sus mensajes de voz borrados regresaron después de la actualización.

Hasta el momento Apple no ha dado a conocer el motivo del error, aunque desde The Verge aseguraron que los datos de los computadores nunca se "borran" completamente hasta que se sobrescriben con nuevos 1 y 0.

After upgrading to iOS 17.5 on my Xr, voicemails that I had already listened to or deleted reappeared. Before the update, I had only one unheard voicemail, but now I have 26. pic.twitter.com/eqx1buJIx0