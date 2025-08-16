Empresa chilena firmará convenio de colaboración con tecnológicas rusas en foro de drones

La empresa chilena 'Acústica Marina', especializada en el monitoreo submarino para la detección y preservación de ballenas, se prepara para firmar un importante convenio de colaboración con dos compañías tecnológicas rusas. Este acuerdo se concretará en el marco del foro 'Sistemas no tripulados: tecnologías del futuro', según informó su directora ejecutiva, Marcela Ruiz, destacando el objetivo de buscar recursos conjuntos en ambos países para impulsar esta cooperación estratégica.

Las empresas rusas, de base científica y tecnológica, complementarán las capacidades de 'Acústica Marina', especialmente en el ámbito del escaneo mediante imágenes satelitales y el desarrollo de equipos especializados. La iniciativa busca fusionar el monitoreo hidroacústico tradicional con datos obtenidos desde el espacio aéreo, utilizando tanto información pública como la recabada in situ a través de la instalación de hardware, lo que representa una "tremenda oportunidad" para la observación marina.

Ruiz viajó a Moscú para explorar el desarrollo de tecnologías disruptivas rusas y establecer alianzas, reconociendo que países tan diversos como Rusia y Latinoamérica comparten desafíos comunes que pueden ser abordados mediante la tecnología, la innovación y la ciencia.