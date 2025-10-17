OpenAI pausó imágenes con IA de Martin Luther King a petición de sus familiares

La tecnológica OpenAI anunció que pausará en su modelo de generación de videos Sora las imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) de Martin Luther King, a petición de sus familiares.

La empresa indicó en un comunicado que algunos usuarios han generado imágenes "irrespetuosas" del fallecido activista.

"Por ello, a solicitud de King, Inc., OpenAI pausó las representaciones del Dr. King", explicaron.

Control de imagen de figuras históricas

OpenAI también apuntó que, pese a que existe un "fuerte interés" en la libertad de expresión para representar a personajes históricos, estos y sus familias deberían tener el control sobre cómo se utiliza su imagen.

La compañía cofundada por el empresario Sam Altman agregó además que reforzará las medidas de protección de las figuras históricas en su plataforma.

Y aseguró que representantes autorizados y propietarios de derechos pueden solicitar no usar su imagen en Sora.

Sora bajo el escrutinio por derechos de autor

Este modelo de IA generó las críticas de entidades como la Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios cinematográficos de Hollywood.

En concreto, MP instó a OpenAI a “tomar medidas” contra Sora 2 por infringir derechos de autor.

En las últimas semanas, Sora 2 inundó las redes sociales con videos hiperrealistas a la par de surrealistas, como uno en el que aparece el propio Sam Altman robando en una tienda de Target u otro en el que se ve al personaje de videojuegos Mario Bros escapar de la policía.

Por su parte, la empresa de IA dijo que la compañía dará a los titulares de derechos "un control" sobre cómo se utilizan sus personajes.