¿Tiembla DeepSeek? OpenAI liberó dos modelos de IA gratuitos y personalizables

La tecnológica estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, lanzó este martes dos modelos de inteligencia artificial (IA) de "peso abierto" personalizables y gratuitos que se pueden utilizar en computadoras de alta gama e incluso celulares, llamados gpt-oss-120b y gpt-oss-20b.

"Creemos que este es el mejor y más utilizable modelo abierto del mundo. Nos emociona hacer este modelo, resultado de miles de millones de dólares en investigación, disponible para el mundo para poner la IA en manos de cuanta más gente mejor", dijo el máximo ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en X.

