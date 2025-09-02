Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago12.1°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Tecnología | Industria | IA

"Un error": Meta reconoció que sus chatbot hablan de sexo, suicidio y trastornos con jóvenes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La tecnológica salió al paso luego que un reportaje de Reuters abordara que, en sus redes sociales, faltan medidas de protección de la IA para menores.

Afirmó que entrenarán los programas para solucionar el problema: "Serán cambios provisionales", aunque "en el futuro lanzaremos actualizaciones".

 Pixabay (referencial)

"A medida que nuestra comunidad crece y la tecnología evoluciona, aprendemos continuamente sobre cómo los jóvenes pueden interactuar con estas herramientas", expresó Meta.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La portavoz de Meta, Stephanie Otway, ha reconocido como un "error" que los chatbot de la compañía hayan hablado con adolescentes sobre temas como autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios o conversaciones románticas potencialmente inapropiadas.

Otway ha hecho estas declaraciones al portal tecnológico estadounidense TechCrunch, dos semanas después de la publicación de un reportaje de investigación de Reuters sobre la falta de medidas de protección de la IA para menores por parte de las plataformas de la compañía, como WhatsApp, Instagram, Facebook o Threads.

Los chatbot son herramientas digitales con las que se puede mantener una conversación, y la portavoz de la multinacional tecnológica de Mark Zuckerberg admitió que sus plataformas los han usado para hablar con los adolescentes sobre los citados temas.

"Aprendemos continuamente"

Otway ha asegurado que, a partir de ahora, entrenarán a sus chatbots para que dejen de interactuar con adolescentes sobre estos temas: "Se trata de cambios provisionales, ya que en el futuro lanzaremos actualizaciones de seguridad más sólidas y duraderas para los menores".

"A medida que nuestra comunidad crece y la tecnología evoluciona, aprendemos continuamente sobre cómo los jóvenes pueden interactuar con estas herramientas y reforzamos nuestras protecciones en consecuencia", ha continuado.

La empresa también limitará el acceso de los adolescentes a determinados personajes de inteligencia artificial (IA) que podrían mantener "conversaciones inapropiadas".

Algunos de los personajes de IA creados por los usuarios que Meta ha puesto a disposición en Instagram o Facebook incluyen chatbots sexualizados como "Step Mom" o "Russian Girl".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada