Peligroso virus de Windows alertó hasta a la agencia de seguridad de EE.UU.

Bluekeep es el nombre del virus más peligroso del momento. Puede atacar a versiones antiguas de Windows desde XP hasta 7 y su agresividad es tal que hasta la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. (NSA) emitió una alerta.

La recomendación es simple: actualizar tu computador. Bluekeep ya es comparado con el desastre que provocó WannaCry en su momento. La empresa publicó en su blog los alcances de este gusano informático.

Microsoft advirtió que esta falla podría propagarse sin la interacción del usuario a través de internet. Si llega a algún servidor masivo, el contagio podría ser global. Lo bueno es que Windows 8 y 10 están a salvo.

Bluekeep permite a cualquier potencial atacante conectarse al sistema a través del protocolo RDP sin la interacción del usuario y ejecutar códigos que pueden ser dañinos: instalar programas, alterar, borrar datos y crear nuevas cuentas.

"Hemos visto gusanos informáticos devastadores que causan daños en sistemas sin parches de seguridad con un impacto de gran alcance, y estamos buscando motivar a una mayor protección contra esta falla", dijo la NSA en un comunicado.

La actualización aquí.

#Cybersecurity Advisory: we urge Microsoft Windows administrators and users to patch systems to address the #Bluekeep vulnerability.



For more information, see the full advisory here:https://t.co/JRu76pvT9H