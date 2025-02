¿Qué se esconde detrás de la muerte de Duo, la popular mascota de Duolingo?

"Duo o muerte". Así se llama la iniciativa que está detrás de la supuesta muerte de Duo, el querido búho verde insignia de Duolingo, la famosa aplicación de celulares que es usada para aprender idiomas.

La marca -en una audaz estrategia de marketing- anunció el fallecimiento de su mascota la semana pasada, luego de supuestamente ser atropellada por un Cybertruck, modelo insignia de la compañía de automóviles Tesla, fundada por Elon Musk.

"Las autoridades están investigando actualmente la causa de su muerte y estamos cooperando plenamente. Para ser honestos, probablemente murió esperando a que hicieras tu lección, pero ¿quién sabe?", posteó la compañía esa vez, en la red social X.

Duolingo incluso actualizó su foto de perfil en dicha red con una imagen del búho con unas cruces sobre los ojos y la lengua afuera.

Sin embargo, el portal especializado en medios de tecnología TechCruch afirmó que su presunta muerte se enmarca dentro de "Duo o muerte", proyecto con el que Duolingo insta a los usuarios a completar lecciones y mantener sus rachas de aprendizaje para acumular puntos dentro de la aplicación.

Supuestamente, con estos puntos, se podrá ayudar a revivir a Duo: incluso, en otro posteo en X, la compañía habilitó un sitio web para mostrar cuánto falta para su resurrección.

We have discovered a new lead in unearthing the mystery of Duo's death. Please contribute where you see fit: https://t.co/5jMEZpfWaP pic.twitter.com/cMhiNkzo32