"RoboCop" con aspecto de aspiradora gigante vigilará el metro de Nueva York

Un robot policía de casi 200 kilos y poco más de metro y medio de altura patrullará durante los próximos dos meses la concurridísima estación de metro de Times Square, en pleno centro de Nueva York.

El alcalde Eric Adams presentó este viernes al aparato "K5" y señaló que su misión será mejorar la seguridad del metro en el turno de trasnoche, desde las 00:00 horas hasta las 06:00 de la mañana: no estará solo, pues irá acompañado de un policía humano.

Public safety and justice are the pre-requisites for prosperity — and we are committed to exploring innovative tools to keep New Yorkers safe. Join us now in Times Square. https://t.co/vQQKP3loDz

Adams y los responsables del NYPD destacaron que el robot puede grabar video en alta definición y en 360 grados, que puede ser útil en caso de una emergencia o delito, pero no registra sonido ni utiliza tecnologías de reconocimiento facial.

El alcalde indicó que su costo será de unos 9 dólares la hora; "por debajo del salario mínimo", y reflexionó que el uso de robots y otras tecnologías, como drones, permiten "ahorrar miles de dólares" al "desplegar la mano de obra" de una manera más "adecuada".

Contó además que la Administración no ha comprado al robot, sino que lo está arrendando para un "programa piloto" a la empresa fabricante, Knightscope, que lo promociona como un "robot de seguridad para uso interior y exterior, completamente autónomo".

We must use every available method to keep New Yorkers safe — including state of the art technologies like the Knightscope K5 security robot.



These devices will serve as an important, innovative deterrent to crime so we can keep NYC the safest big city in America. pic.twitter.com/YEHuNIw8Va