Supergeek en Cooperativa: El funcionamiento de las redes móviles durante una catástrofe

Publicado: | Fuente: Cooperativa
En este capítulo de SuperGeek en Cooperativa, conversamos con el gerente de Redes Móviles de Movistar, Isaac Henríquez, quien detalló la afectación y el funcionamiento de la telefonía móvil en el contexto de una catástrofe, como los recientes incendios forestales que devastaron a la Región del Biobío, o durante una emergencia provocada por un terremoto.

También entregamos distintos consejos para aprovechar y utilizar de mejor manera nuestros dispositivos electrónicos en este tipo de situaciones.

