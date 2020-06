Advierten del peligro de una imagen si se usa como fondo de pantalla del teléfono

Peligro, no lo hagan en casa. Una bonita imagen puede provocarle serios daños a tu teléfono, según advierten varios medios especializados y usuarios que se atrevieron a dejarla como fondo de pantalla.

El tuitero @UniverseIce, conocido por sus filtraciones de smartphones, compartió la foto en cuestión y advirtió que al dejarla como wallpaper hace fallar a algunos teléfonos, que en casos extremos es necesario hacer un reinicio de fábrica para recuperarlo.

La foto de un pequeño lago rodeado de grandes montañas hizo que varios curiosos no hicieran caso de su advertencia y sufrieran las consecuencias. Según The Verge, esta falla afecta principalmente a los teléfonos Samsung, aunque un usuario reportó que también sucedió en un Google Pixel.

A los iPhone no les pasa nada y a mucho equipos Android tampoco, aunque la recomendación es no tentar a la suerte. El motivo de este problema es la manera en que se leen las imágenes en los teléfonos.

Según el desarrollador Dylan Roussel, el espacio de color utilizado por la fotografía puede ser el origen de la falla en Android 10, que lee las fotos en sRGB, mientras que la fotografía en cuestión usa la composición de color RGB. Eso provoca que el sistema operativo no sea capaz de resolverlo.

El ejemplo:

El tuit de advertencia:

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL