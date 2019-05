Android aclara: Los smartphones Huawei actuales seguirán teniendo acceso a Google Play

Las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, entre las que se encuentra Google, dejarán de vender componentes y software al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en respuesta a la directiva del presidente del país, Donald Trump, según fuentes citadas por Bloomberg.

Alphabet, la empresa paraguas de Google, ha decidido cortar sus suministros de material informático y algunos servicios de programación al gigante chino de las comunicaciones, según el mismo medio, que cita fuentes que pidieron el anonimato.

Igualmente, los principales fabricantes de procesadores, entre ellos Intel, Qualcomm, Xilinx Inc y Broadcom, han informado a sus empleados que dejarán de facilitar componentes a Huawei hasta nuevo aviso.

Con esto, según consignó 20 Minutos, la empresa Huawei perderá acceso inmediato a las actualizaciones de Android, el sistema operativo móvil desarrollado por Google, además de que los equipos móviles tampoco podrán contar con las populares aplicaciones Google Play y Gmail luego de que se lance la próxima versión del sistema operativo, Android Q.

Sin embargo, Android ha salido a dar una importante declaración esta noche de domingo: Google Play y Google Play Google Play Protect seguirán funcionando en los smartphones Huawei actuales.

"Ante las preguntas de los usuarios de Huawei con respecto a nuestros pasos para cumplir con las acciones recientes del gobierno de EE.UU.: Le aseguramos que, mientras cumplimos con todos los requisitos del gobierno de EE.UU., los servicios como Google Play & Security de Google Play Protect seguirán funcionando en sus dispositivos Huawei existentes", dice el mensaje a través de su cuenta de Twitter.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.