El pasado 26 de marzo Huawei estrenó su nueva serie P modelo 30 y fue la versión Pro la que se llevó todas las miradas por su potencia y sobre todo por las prestaciones de su cámara que cuenta con un sorprendente zoom de 50X y que anteriormente revisamos.

Esas características hicieron pasar más bien desapercibido a la versión "normal" de esta nueva familia y ahora, tras un mes de uso, podemos decir que el hermano menor es casi tan grande como el que se llevó todas las luces. Revisemos.

Procesador: Kirin 980 Octacore 2x2.6GHz+2x1.9GHz+4x1.8GHz

Ram: 6GB

Pantalla: 6,1 pulgadas OLED

Cámara Principal: 40MP (gran angular), 12MP (ultra gran angular), 8MP (teleobjetivo)

Cámara delantera: 32MP

Sistema operativo: Android 9

Batería: 3.650 mAh con carga rápida

Almacenamiento: 128GB ampliables a 512GB vía nano sd

Como podemos ver, las características de este P30 son prácticamente las mismas de la versión Pro por lo que es un equipo que sigue siendo un gama alta debido a las prestaciones que entrega. Para algunos incluso podría ser más beneficioso elegir este móvil pues además cuenta con el conector de audio normal de 3.5, algo de lo que su hermano "grande" no posee. Además, al ser su pantalla plana se siente más cómodo en la mano, esa sensación de agarre que nos permite no pensar en que se nos puede caer fácilmente.

Por contrapartida, este modelo carece del sensor Tof, no cuenta con el enorme zoom de 50X, tiene "solo" 6GB en ram y su pantalla es más pequeña pero por poco. Su batería también es de menor capacidad y algo importante (al menos para mi) no tiene infrarrojo. ¿Algo más? Claro, el precio: 599.990 pesos para el P30, que lo deja un cuarto de millón de pesos más bajo que la versión Pro, lo que no deja de ser.