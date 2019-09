Zao: La app que causa furor en China y permite crear videos falsos en pocos segundos

De una forma similar a lo que ocurrió con FaceApp hace algunas semanas, una nueva aplicación para modificar imágenes está causando furor, aunque también polémica. Se trata de Zao.

La app promete intercambiar caras en apenas unos segundos, mediante inteligencia artificial.

Lo más llamativo es que con apenas una serie de fotos se puede crear un video falso, del estilo "deepfake", poniendo la cara de cualquiera en la de una estrella de cine o el protagonista de algún viral.

Zao pide a sus usuarios tomarse varias selfies, sonriendo, pestañeando, o haciendo gestos, para reemplazar el rostro en el de otra persona.

En China fue lanzada el pasado viernes en la Appstore y es todo un éxito de descargas, pero también causó muchas críticas y preocupación por la seguridad de los usuarios.

Según The Guardian, la compañía debió responder a las dudas de privacidad mediante un comunicado, pues la app se quedaba con los derechos del contenido generado por sus usuarios y algunos videos podían tener uso malicioso o con fines de difamar a alguien o desinformar.

"Hemos recibido sus comentarios y arreglaremos los problemas que no consideramos previamente, lo que tomará un tiempo", dijeron.

Since this all started with @LeoDiCaprio I’ll fittingly leave you with my #KateWinslet #Rose #Deepfake in #ZAO 🌹 pic.twitter.com/EUY33Llmqs