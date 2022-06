La Unión Europea (UE) aprobó una nueva legislación para que, a partir de 2024, se establezca un único cargador universal de tipo USB-C para dispositivos electrónicos.

En esa categoría entrarán teléfonos móviles, tablets, libros electrónicos, cámaras digitales, consolas y auriculares. La marca Apple, que mantenía su cargador exclusivo tipo Lightning, también deberá empezar a fabricar sus aparatos con compatibilidad al USB-C.

Al adquirirlos, los consumidores no se verán en la necesidad de comprar cargadores adicionales. Según las estimaciones de la Comisión Europea, esta medida evitará que se acumulen 11.000 toneladas de residuos electrónicos cada año.

We have a deal on the common charger! 🇪🇺



This means more savings for EU consumers and less waste for the planet:



🔌 mobile phones, tablets, cameras… will all use USB type C

🔌 harmonised fast-charging technology

🔌 unbundling of sale of chargers #SingleMarket #DigitalEU pic.twitter.com/qw2cJV4RY0