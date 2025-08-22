A seis años de su anuncio: Videojuego "Hollow Knight: Silksong" finalmente confirma fecha de estreno

Luego de haber sido anunciado en febrero de 2019 y tras años de total silencio, el videojuego "Hollow Knight: Silksong" finalmente confirmó su fecha de estreno.

A través de la revelación de un trailer el estudio australiano Team Cherry aseguró que el esperado título debutará oficialmente este 4 de septiembre.

Concebido como una secuela del aclamado "Hollow Knight" de 2017, esta nueva entrega seguirá a la "Princesa Hornet" del juego original en una nueva aventura en formato "Metroidvania".

"Hollow Knight: Silksong" será lanzado en las versiones disponibles de Playstation, Xbox y Nintendo Switch, además de Steam.