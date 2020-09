Desarrolladores deciden cancelar "Among Us 2" debido a la "popularidad" del juego

Pese a tener cerca de dos años, en septiembre el juego "Among Us" se ha convertido en tendencia y ha logrado un nivel de popularidad que mantuvo en expectativa al anunciar una secuela que fue recientemente cancelada por los desarrolladores.

La razón esgrimida por InnerSloth, los encargados del juego, fue que el éxito de esta primera versión los llevó a mejorarla y echar pie atrás al anuncio de "Among Us" de agosto pasado.

"Los desarrolladores hemos tenido varias discusiones sobre lo que queremos hacer con el juego. ¿Cuándo dejamos de trabajar en 'Among Us 1'? ¿Qué contenido incluirá 'Among Us 2'? La razón principal por la que buscamos una secuela es porque el código base de Among Us 1 está tan desactualizado y no está diseñado para admitir la adición de tanto contenido nuevo", dijo la compañía en una publicación.

"Sin embargo", siguió el texto, "ver cuánta gente está disfrutando de 'Among Us 1' realmente nos hace querer apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel. Hemos decidido cancelar 'Among Us 2' y, en cambio, poner todo nuestro enfoque en mejorar 'Among Us 1'".

"Todo el contenido que habíamos planeado para 'Among Us 2' irá a 'Among Us 1'. Esta es probablemente la elección más difícil porque significa profundizar en el código central del juego y reelaborando varias partes del mismo", prometió la compañía.

Entre las mejores que tendrá el juego será una ayuda para daltónicos y un nuevo mapa.