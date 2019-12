¡Por fin! Nintendo suma nuevos juegos de SNES y NES a la Switch

Cuando todos pensábamos que ya habían olvidado sus promesas, Nintendo anunció la llegada de nuevos títulos de sus clásicas consolas Nintendo y SuperNintendo al servicio de pago Switch Online.

Así, para el próximo 12 de diciembre se sumarán a la biblioteca NES Journey to Silius, que muestra la venganza de Jay por la muerte de su padre, y el rpg Crystalis. Pero eso no es todo, ya que se anunciaron también cuatro juegos para SNES incluyendo los populares Kyrby Super Star y Super Punch-Out!!, además de Star Fox 2 y Breath of Fire II.

Mira aquí el video del anuncio.

