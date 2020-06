Un hombre demandó a Twitch por contenido "sugerente" y dijo sufrir daño físico

Twitch, la plataforma donde gamers transmiten videojuegos, recibió una insólita demanda por 25 millones de dólares de parte de un usuario que los acusó de exponerlo a "contenido demasiado sugerente y sexual de varias 'streamers' mujeres".

La acción legal incluso pidió eliminar las cuentas de populares usuarias como SashaGrey, Pokimane, Alinty, Loserfruit, entre otras, según medios especializados.

El sujeto dijo haber sufrido varios daños físicos desde que se hizo una cuenta en Twitch, donde sigue a 786 mujeres y cero hombres. Algunos de los ejemplos que citó en el documento fueron daño a las retinas por mirar demasiado tiempo los cuerpos de las mujeres en la pantalla y lesiones por usar un juguete sexual todos los días cuando ve las transmisiones.

El demandante es Erik Estavillo, un sujeto que ha realizado varias demandas por motivos fuera de lo común a empresas como Nintendo, Microsoft y Sony. Siempre con resultados infructuosos.

La demanda provocó burlas e indignación en redes sociales, donde usuarios criticaron la ética del abogado que aceptó su caso e hicieron notar que lo que acusa es todo su culpa.

A Twitch viewer is suing the Amazon-owned platform because the female streamers are too sexy so he:

a) has felt compelled to use a Fleshlight that has chafed his penis

b) has bloodshot eyes from ogling

c) shortcircuited his monitor by ejaculating on ithttps://t.co/ZVteGWdi32 pic.twitter.com/UTnlVysZ1H