Denuncian que sitio chileno sube fotos de mujeres para acosarlas y difamarlas

Un sitio web chileno es denunciado por publicar fotos de mujeres sin su consentimiento, muchas de ellas menores de edad, para después ser seguidas, difamadas, insultadas y acosadas por internet desde el anonimato.

Se trata de Nido.org, en el cual se registran casos de misoginia y ataques en algunos foros donde imágenes de mujeres -cuyas edades oscilan entre 16 y 20 años- son compartidas por desconocidos, siendo víctimas de burlas e insultos, además de difundir contenido violento para la difamación de las jóvenes, informó CNN Chile.

"Me avisaron 'oye, te están subiendo a esta página' y me empezaron a llegar muchas solicitudes y no entendía... Sacaban fotos de mi Instagram, daban información (...) Sacaron fotos mías en calzones", relató a CHV una de las víctimas, una joven de 21 años que vio sus imágenes en la web.

El hecho no es nuevo. Existen casos denunciados por mujeres por lo menos desde 2017.

La situación escaló al nivel que ya se está viralizando por redes sociales la dirección del administrador de la página para poder funarlo, datos que fueron entregados por el colectivo de hackers Anonymous que, además, anunció haber "atacado el sitio por promover la pornografía infantil".

Además, a través de redes sociales se han compartido imágenes y conversaciones de los participantes en los foros organizando violaciones y secuestros, aunque esto no ha sido verificado.

Cooperativa consultó con la PDI sobre este caso, desde donde señalaron que se encuentran indagando si existen denuncias reales contra el sitio web.

La publicación no consentida de imágenes y videos íntimos por medios electrónicos es una forma de violencia de género, por lo que si tú o una persona cercana está sufriendo de esta situación puedes visitar Acoso.Online para conocer herramientas para denunciar.