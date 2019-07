Estudiantes responsabilizan a los profesores por uso de internet en clases, según estudio

Los estudiantes consideran que es responsabilidad de los profesores asegurarse de que no naveguen por la web ni utilicen las redes sociales en las aulas, sugiere un estudio publicado en la revista Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning.

Para el sondeo, los investigadores encuestaron a 478 estudiantes universitarios y 36 instructores sobre su percepción del uso de la tecnología en clase.

"Si bien los estudiantes sintieron que era su elección utilizar la tecnología, también creen que es responsabilidad de sus instructores motivarlos para que no la usaran", dijo Elena Neiterman, profesora de la Universidad de Waterloo, en Canadá, co-autora junto a Christine Zaza del estudio, titulado "¿Una bendición mixta? Perspectivas de los estudiantes e instructores sobre el uso de la tecnología fuera de la tarea en el aula académica".

"Algunos estudiantes dijeron que los instructores deben ser más entretenidos para mantener a los estudiantes comprometidos en el aula, pero esta es una gran tarea, ya que no estamos empleados en la industria del entretenimiento", dijo.

La encuesta reveló que el 9 por ciento de los estudiantes pensaba que los materiales del curso que se podían ver en las computadoras portátiles de otros alumnos eran una distracción, mientras que el 49 por ciento pensaba que los materiales que no pertenecían al curso en las pantallas de otros estudiantes lo estaban distrayendo.

Aunque la mayoría de los estudiantes usaban la tecnología en clase para mantenerse al día con el curso, algunos también lo usaban para ponerse al día con otras clases, o porque se sentían aburridos y no participaban en el aula. Los estudiantes sintieron firmemente que es su derecho usar la tecnología como les parezca, ya que son adultos que pagan por su educación.

Durante el estudio, los profesores consideraron que la tecnología era útil para brindar una educación accesible, pero también les distraía: al 68 por ciento les molestaba el uso de teléfonos en el aula.

Solo el 32 por ciento se molestó por el uso de computadoras portátiles y tablets, probablemente porque asumen que los estudiantes usan computadoras portátiles y tabletas para el trabajo en clase.

La mayoría de los docentes entendieron que prohibir la tecnología en clase no es una respuesta.